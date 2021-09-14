Вартість газу в Європі знизиться, якщо "Газпром" створить точки продажу ресурсу європейським компаніям на україно-російському кордоні.
Дивися повний текст Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на газ у Європі.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:57
Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...
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Дивися повний текст Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на газ у Європі.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:58
Создать точку наверное можно. Но у них же там "энергетические пакеты". Это будет исключение из правил. Тогда возникает вопрос - сколько этих исключений можно сделать и для кого, Газпром же тоже захочет себе исключения. В общем - У КАЖДОГО ДОДИКА СВОЯ МЕТОДИКА.
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