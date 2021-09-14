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Вітренко розповів, як знизити
рекордно високі ціни на...

Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:57

Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість газу в Європі знизиться, якщо "Газпром" створить точки продажу ресурсу європейським компаніям на україно-російському кордоні.

Дивися повний текст Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на газ у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:58

Создать точку наверное можно. Но у них же там "энергетические пакеты". Это будет исключение из правил. Тогда возникает вопрос - сколько этих исключений можно сделать и для кого, Газпром же тоже захочет себе исключения. В общем - У КАЖДОГО ДОДИКА СВОЯ МЕТОДИКА.
m12345oleg
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