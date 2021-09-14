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Вітренко розповів, як знизити
рекордно високі ціни на...

Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:57

Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість газу в Європі знизиться, якщо "Газпром" створить точки продажу ресурсу європейським компаніям на україно-російському кордоні.

Дивися повний текст Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на газ у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:58

Создать точку наверное можно. Но у них же там "энергетические пакеты". Это будет исключение из правил. Тогда возникает вопрос - сколько этих исключений можно сделать и для кого, Газпром же тоже захочет себе исключения. В общем - У КАЖДОГО ДОДИКА СВОЯ МЕТОДИКА.
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:49

Ну да в Газпроме по мнению Витренко сидят идиоты, а вдруг возьмут и продадут газ на границе или пустят через свою территорию азербайджанский или туркменский газ. Они хотят уменьшать, а не увеличивать прокачку через Украину. Витренко уже просто стебётся (несёт чепуху по приколу), а в принципе что ещё остаётся делать.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:15

Если бы не одно но... именно этот додик с далекого 2002 года занимался разработкой стратегии НАК «Нафтогаз Украины».
Как помощник зампредправления, как главный советник председателя правления, как директор по развитию, как исполнительный директор, как глава НАК «Нафтогаз Украины», наконец.

Прошло 20! лет и он нам "на голубом глазу" втирает, что должен сделать газпром :shock:

А что этот чу**** сделал за эти 20 лет, кроме того,что за эти года "достиг" падения добычи на 15%, и это без учета минуса уже в этом, 21 году еще на 5% и практически полной потери транзита 100 миллиардов кубов газа через Украину ежегодно?
Это чучело не хочет всем об этих своих "успехах" рассказать? :|
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:17

Все, що містить слово "газпром", це маячня.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:43

Ввиду, что транзит газа с бесплатной доставкой прикрывается, придумываются способы продлить этот аттракцион невиданной щедрости но теперь за счёт Запада. Дайте покачать ещё газу, а то так есть хочется, что (и) переночевать негде
yegres
 
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