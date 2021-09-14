Вартість газу в Європі знизиться, якщо "Газпром" створить точки продажу ресурсу європейським компаніям на україно-російському кордоні.
Дивися повний текст Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на газ у Європі.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 15:57
Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...
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Дивися повний текст Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на газ у Європі.
Додано: Сер 15 вер, 2021 15:58
Создать точку наверное можно. Но у них же там "энергетические пакеты". Это будет исключение из правил. Тогда возникает вопрос - сколько этих исключений можно сделать и для кого, Газпром же тоже захочет себе исключения. В общем - У КАЖДОГО ДОДИКА СВОЯ МЕТОДИКА.
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:49
Ну да в Газпроме по мнению Витренко сидят идиоты, а вдруг возьмут и продадут газ на границе или пустят через свою территорию азербайджанский или туркменский газ. Они хотят уменьшать, а не увеличивать прокачку через Украину. Витренко уже просто стебётся (несёт чепуху по приколу), а в принципе что ещё остаётся делать.
Додано: Сер 15 вер, 2021 23:15
Если бы не одно но... именно этот додик с далекого 2002 года занимался разработкой стратегии НАК «Нафтогаз Украины».
Как помощник зампредправления, как главный советник председателя правления, как директор по развитию, как исполнительный директор, как глава НАК «Нафтогаз Украины», наконец.
Прошло 20! лет и он нам "на голубом глазу" втирает, что должен сделать газпром
А что этот чу**** сделал за эти 20 лет, кроме того,что за эти года "достиг" падения добычи на 15%, и это без учета минуса уже в этом, 21 году еще на 5% и практически полной потери транзита 100 миллиардов кубов газа через Украину ежегодно?
Это чучело не хочет всем об этих своих "успехах" рассказать?
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:43
Ввиду, что транзит газа с бесплатной доставкой прикрывается, придумываются способы продлить этот аттракцион невиданной щедрости но теперь за счёт Запада. Дайте покачать ещё газу, а то так есть хочется, что (и) переночевать негде
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:48
Идиот. То Европе его коллега министр говорит, что перекроют вентель для европы, то этот нашел решения "Объяснять". Пусть себе с начало объяснит, что цена для населения не подъёмная и ЗП своему ТОП менеджменту опустят до земных уровней, а премии вернут в бюджет.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:24
Не для того "потоки" строились, чтобы наращивать транзит через Украину. Надо учиться жить без транзита и покупать газ на спотовом рынке почем придется. Ну или идти на поклон.
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