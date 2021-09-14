Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...

Газпром вперто стріляє собі в ногу не бажанням збільшувати обсяги транзиту через існуючі трубопроводи і на його місце прийдуть інші надійніші продавці . Австралія та Канада теж не мають куди подіти свій газ
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:10
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:14
Австралія уже вибиває газпром з китайського ринку своїм газом
Australia exported a record 30.7 million tonnes of LNG to China, worth an estimated A$15.6 billion, EnergyQuest said in its latest report released today. Deliveries from Australia were up 7.3% from the previous record of 28.6 million tonnes posted in the full year ending June 2020, according to import statistics.
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