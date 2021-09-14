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Вітренко розповів, як знизити
рекордно високі ціни на...

Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:10

Тим часом американці непогано заробляють на експорті свого газу
Газпром вперто стріляє собі в ногу не бажанням збільшувати обсяги транзиту через існуючі трубопроводи і на його місце прийдуть інші надійніші продавці . Австралія та Канада теж не мають куди подіти свій газ

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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:14

Австралія уже вибиває газпром з китайського ринку своїм газом

Australia exported a record 30.7 million tonnes of LNG to China, worth an estimated A$15.6 billion, EnergyQuest said in its latest report released today. Deliveries from Australia were up 7.3% from the previous record of 28.6 million tonnes posted in the full year ending June 2020, according to import statistics.
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Повідомлень: 10106
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Подякували: 690 раз.
 
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