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Запрацює новий орган: ДАБІ сьогодні припинила своє існування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ). Вже завтра в країні почне працювати інший новостворений орган.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 16:29
А что поменялось то ?
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о ликвидации Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины
По словам министра, завтра будет запущена в работу Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины
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Igorten
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Додано: Сер 15 вер, 2021 16:43
Igorten написав:
А что поменялось то ?
...
было ДАБІ -- Державна архітектурно-будівельна інспекція
стало ДІАМ -- Державна інспекція архітектури та містобудування
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_hunter
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