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Запрацює новий орган: ДАБІ
сьогодні припинила своє існування

Запрацює новий орган: ДАБІ сьогодні припинила своє існування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:29

Запрацює новий орган: ДАБІ сьогодні припинила своє існування

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ). Вже завтра в країні почне працювати інший новостворений орган.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:29

А что поменялось то ?
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о ликвидации Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины
По словам министра, завтра будет запущена в работу Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:43

  Igorten написав:А что поменялось то ?
...

было ДАБІ -- Державна архітектурно-будівельна інспекція
стало ДІАМ -- Державна інспекція архітектури та містобудування
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