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Допомогу з безробіття
виплачуватимуть по-новому

Допомогу з безробіття виплачуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:22

Допомогу з безробіття виплачуватимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Безробітним в Україні хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу.

Дивися повний текст Допомогу з безробіття виплачуватимуть по-новому.
R2
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