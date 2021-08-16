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Допомогу з безробіття виплачуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:22
Пропонуємо до обговорення:
Безробітним в Україні хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу.
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