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Гетманцев пояснив, чи можуть
банки вимагати плату за...

Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:56

Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість банків не будуть вимагати з клієнтів оплачувати відкриття рахунку.

Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за спецрахунок під податкову амністію.
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Короче говоря,нормальная процедура декларации заработает через полгодика...
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