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Експерти спрогнозували, як
можливий локдаун вплине на...

Експерти спрогнозували, як можливий локдаун вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:38

Експерти спрогнозували, як можливий локдаун вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняні експерти спрогнозували, як можливе посилення карантину і локдаун можуть вплинути на економіку України.

Дивися повний текст Експерти спрогнозували, як можливий локдаун вплине на зарплати і курс долара.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 07:39

Вводить локдаун в эпоху доступности вакцин - вдвойне преступно!
Нельзя вводить локдаун больше ни при каких обстоятельствах!
1intclub
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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