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Проєкт Держбюджету-2022.
Скільки грошей виділять на...

Проєкт Держбюджету-2022. Скільки грошей виділять на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:15

Проєкт Держбюджету-2022. Скільки грошей виділять на...

Пропонуємо до обговорення:
На фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проекті держбюджету - 2022 передбачено 34 млрд грн.

Дивися повний текст Проєкт Держбюджету-2022. Скільки грошей виділять на пенсії та субсидії.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:15

Тобто на пенсії йде 330 млрд грн ЄСВ + 200 млрд грн з податків?
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