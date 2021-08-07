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Зміни до Податкового кодексу
забезпечать близько 30...

Зміни до Податкового кодексу забезпечать близько 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:41

Зміни до Податкового кодексу забезпечать близько 30...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалення змін до Податкового кодексу дозволить додатково акумулювати близько 30 млрд гривень, які можна буде включити до проєкту державного бюджету на 2022 рік при підготовці до другого читання.

Дивися повний текст Зміни до Податкового кодексу забезпечать близько ₴30 мільярдів додаткового ресурсу - Марченко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:29

знову зміни??? не відкриватиму офіційний бізнес в Україні, поки хоча б два роки без змін не пройдуть.... задовбали, змінювальники... блек маркет то наша стабільність і тиха гавань
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 22:11

Изменения в налоговый кодекс, которые аккумулируют порядка 30 млрд гривен ? Т.е увеличивают налоги, примерно, на 1000грн с челлвека в год. А где ж поддержка бизнеса, стимулирование экономики, уменьшение налогов ?
gretzky_vic
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