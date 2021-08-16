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У Мінсоцполітики повідомили,
хто має право на пенсію і...

У Мінсоцполітики повідомили, хто має право на пенсію і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:47

У Мінсоцполітики повідомили, хто має право на пенсію і...

Пропонуємо до обговорення:
Особи, які мають страховий стаж не менше ніж 18 років, можуть виходити на пенсію в 63 роки в 2021 році.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, хто має право на пенсію і соцдопомогу в 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:47

Закон о предпенсионерах написано не правильно.Мне сказали,не 720 дней а 270 дней сейчас оплачивают.Так где правда?
egrabcuk4
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