Особи, які мають страховий стаж не менше ніж 18 років, можуть виходити на пенсію в 63 роки в 2021 році.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, хто має право на пенсію і соцдопомогу в 2021.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:47
У Мінсоцполітики повідомили, хто має право на пенсію і...
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, хто має право на пенсію і соцдопомогу в 2021.
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:47
Закон о предпенсионерах написано не правильно.Мне сказали,не 720 дней а 270 дней сейчас оплачивают.Так где правда?
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