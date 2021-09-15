З 1 грудня прожитковий мінімум виросте з подальшими змінами у липні та грудні 2022 року.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51
Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року.
Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51
Я пожелаю правительству и их потомкам всегда жить на Самый высокий прожиточный минимум
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19
Re: Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року
В этот прожиточный минимум не входит коммуналка. На скромную еду, допустим, хватит на человека. Но все остальное? Квартира, одежда, лекарства...
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:09
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