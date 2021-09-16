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Прожитковий мінімум
піднімуть з 2022 року

Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51

Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня прожитковий мінімум виросте з подальшими змінами у липні та грудні 2022 року.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:51

Я пожелаю правительству и их потомкам всегда жить на Самый высокий прожиточный минимум
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:19

Re: Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року

В этот прожиточный минимум не входит коммуналка. На скромную еду, допустим, хватит на человека. Но все остальное? Квартира, одежда, лекарства...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:09

  Hella написав:В этот прожиточный минимум не входит коммуналка. На скромную еду, допустим, хватит на человека. Но все остальное? Квартира, одежда, лекарства...

Заправка (да и покупка) автомобиля, обновление бытовой техники хотя бы раз в два года, поездки в Турцию/Египет два раза в год...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:52

  _hunter написав:
  Hella написав:В этот прожиточный минимум не входит коммуналка. На скромную еду, допустим, хватит на человека. Но все остальное? Квартира, одежда, лекарства...

Заправка (да и покупка) автомобиля, обновление бытовой техники хотя бы раз в два года, поездки в Турцию/Египет два раза в год...


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення згідно з додатком.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#top

А там:
На год, килограмм, для трудоспособных:
- Макаронні вироби - 4
- Борошно пшеничне - 9,4
- Крупи:
- рисова - 2,5
- пшоняна - 1
- гречана - 2
- вівсяна - 1,1
- інші (ячна, перлова) - 0,5
...
- капуста - 28
- помідори, огірки - 25
...

Верхній зимовий одяг (куртка на синтепоні) - 1 на 3 года (для мужчин),
1 на 5 лет (для женщин).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:50

В этот прожиточный минимум ничего не входит,даже нормальное питание.
Scotch
 
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