RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Замість ДАБІ: про відмінності
та особливості нової структури

Замість ДАБІ: про відмінності та особливості нової структури
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:50

Замість ДАБІ: про відмінності та особливості нової структури

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні в Україні працюватиме ДІАМ.

Дивися повний текст Замість ДАБІ: про відмінності та особливості нової структури.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95395
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:50

Да всё понятно, нужно было поменять сотрудников.
mavlenk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Запрацює новий орган: ДАБІ сьогодні припинила своє існування
R2 » Сер 15 вер, 2021 16:29
2 154
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 16:43
_hunter
Apple розповіла про головні особливості iOS 15
R2 » П'ят 10 вер, 2021 07:13
4 240
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 14:24
greenozon
День фінансів: історія Нової Пошти, послуги в системі...
R2 » Чет 12 сер, 2021 17:13
2 182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 11:33
lora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97794)
16.09.2021 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.