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Замість ДАБІ: про відмінності та особливості нової структури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні в Україні працюватиме ДІАМ.
Дивися повний текст Замість ДАБІ: про відмінності та особливості нової структури
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R2
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Додано: Чет 16 вер, 2021 11:50
Да всё понятно, нужно было поменять сотрудников.
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mavlenk
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