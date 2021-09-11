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Проєкт бюджету-2022: на
обслуговування Офісу Зеленського...

Проєкт бюджету-2022: на обслуговування Офісу Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:41

Проєкт бюджету-2022: на обслуговування Офісу Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
У проекті Державного бюджету на 2022, який сьогодні зареєстрували в ВР, на обслуговування і забезпечення Офісу Президента України пропонують виділити 1,08 млрд грн.

Дивися повний текст Проєкт бюджету-2022: на обслуговування Офісу Зеленського пропонують виділити 1,08 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:41

Да уш .... дорого нынче обслуживание "велика" гаранта обходится (
a_kibets
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