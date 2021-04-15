Про це заявив Кулеба.
Дивися повний текст Кулеба про протидію «Північному потоку-2»: продовжуємо дружній тиск.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:38
Кулеба про протидію «Північному потоку-2»: продовжуємо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кулеба про протидію «Північному потоку-2»: продовжуємо дружній тиск.
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