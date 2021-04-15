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Кулеба про протидію «Північному
потоку-2»: продовжуємо...

Кулеба про протидію «Північному потоку-2»: продовжуємо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:38

Кулеба про протидію «Північному потоку-2»: продовжуємо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Кулеба.

Дивися повний текст Кулеба про протидію «Північному потоку-2»: продовжуємо дружній тиск.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:39

И он себя еще называет министром иностранных дел
swsashadow
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Модератори: Ірина_, Модератор

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