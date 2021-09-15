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Проект держбюджету-2022
передбачає збільшення...

Проект держбюджету-2022 передбачає збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:55

Проект держбюджету-2022 передбачає збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Проект Державного бюджету України на 2022 рік передбачає збільшення фінансування носподарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів на 6,9%, або 174,8 млн грн порівняно з 2021 роком.

Дивися повний текст Проект держбюджету-2022 передбачає збільшення фінансування Кабміну на 7%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:55

Они стали эффективнее работать или есть позитивные результаты???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:06

  sena_2008atp написав:Они стали эффективнее работать или есть позитивные результаты???

В смысле?
Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% годовых и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года, считают в НБУ. Напомним, что в апрельском прогнозе регулятор ожидал инфляцию на уровне 8%.

https://economy.24tv.ua/ru/_n1699996
-- обычная ежегодная индексация ЗП.
Были бы позитивные результаты -- пришлось бы премии выписывать -- и там бы 10ти % не хватило бы :lol:
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