Проект держбюджету-2022 передбачає збільшення...

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Проект Державного бюджету України на 2022 рік передбачає збільшення фінансування носподарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів на 6,9%, або 174,8 млн грн порівняно з 2021 роком.
sena_2008atp написав:Они стали эффективнее работать или есть позитивные результаты???
В смысле?
Потребительская инфляция в 2021 году составит 9,6% годовых и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года, считают в НБУ. Напомним, что в апрельском прогнозе регулятор ожидал инфляцию на уровне 8%.