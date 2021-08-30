У IV кварталі 2021 року тариф на послуги постачальника електроенергії «останньої надії» зросте вдвічі, до 1238 грн/МВт-год.
Дивися повний текст Регулятор вдвічі підвищив тариф на послуги постачальника «останньої надії».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:57
Регулятор вдвічі підвищив тариф на послуги постачальника...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор вдвічі підвищив тариф на послуги постачальника «останньої надії».
Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:28
Re: Регулятор вдвічі підвищив тариф на послуги постачальника
Почему в статье не написали сколько времени понадобится ПОН, чтобы с новыми тарифами вылезти из долговой ямы?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|