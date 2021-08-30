Проєкт державного бюджету на 2022 рік. Саме цим документом в Україні встановлюється низка соціальних стандартів.
Дивися повний текст Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий мінімум в Україні – це гарантована бідність.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:35
Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий...
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Дивися повний текст Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий мінімум в Україні – це гарантована бідність.
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