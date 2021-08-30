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Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:35
Пропонуємо до обговорення:
Проєкт державного бюджету на 2022 рік. Саме цим документом в Україні встановлюється низка соціальних стандартів.
Дивися повний текст Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий мінімум в Україні – це гарантована бідність
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:36
Ответ на вопрос "За счет чего" - автор так и не смог сформулировать
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