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Найбільш високооплачувані
професії: кого шукали...

Найбільш високооплачувані професії: кого шукали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:47

Найбільш високооплачувані професії: кого шукали...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розповідає, які зарплати нині пропонують спеціалістам різних сфер та які фахівці є найбільш затребуваними.

Дивися повний текст Найбільш високооплачувані професії: кого шукали роботодавці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 20:48

Если бы в Украине были такие зарплаты,тем более у рабочих,люди бы не ехали массово на заработки.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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