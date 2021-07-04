Finance.ua розповідає, які зарплати нині пропонують спеціалістам різних сфер та які фахівці є найбільш затребуваними.
Дивися повний текст Найбільш високооплачувані професії: кого шукали роботодавці (інфографіка).
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:47
Найбільш високооплачувані професії: кого шукали...
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Дивися повний текст Найбільш високооплачувані професії: кого шукали роботодавці (інфографіка).
Додано: Чет 16 вер, 2021 20:48
Если бы в Украине были такие зарплаты,тем более у рабочих,люди бы не ехали массово на заработки.
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