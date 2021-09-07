Укрпошта запускає пілотний проект по впровадженню почтоматов в своїх відділеннях.
Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:12
Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
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Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
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