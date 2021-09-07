RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрпошта запускає перші
поштомати (відео)

Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:12

Укрпошта запускає перші поштомати (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта запускає пілотний проект по впровадженню почтоматов в своїх відділеннях.

Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95412
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:13

І навіщо поштомати у відділеннях?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Укрпошта» хоче взяти участь у торгівлі землею, а також...
R2 » Вів 14 вер, 2021 16:53
2 148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 вер, 2021 19:48
sena_2008atp
На президентський університет Зеленського виділили перші...
R2 » Чет 09 вер, 2021 11:25
7 442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 10:38
sersilver
В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео)
R2 » Вів 07 вер, 2021 09:57
2 158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 22:16
poligraf_sharikov_75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97959)
17.09.2021 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.