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Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта запускає пілотний проект по впровадженню почтоматов в своїх відділеннях.
Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:13
І навіщо поштомати у відділеннях?
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0mage0
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:12
0mage0 написав:
І навіщо поштомати у відділеннях?
чтоб не стоять в очереди пенсов, решившик комуналку заплатить/пенсию получить?..
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_hunter
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