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НоваПей першою стала учасником міжнародних платіжних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Фінансова компанія НоваПей, яка входить до групи компаній «Нова Пошта», стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
Дивися повний текст НоваПей першою стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:40
Що за "регіон СНД"? Це що, московська система якась?
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