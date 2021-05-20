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НоваПей першою стала учасником
міжнародних платіжних...

НоваПей першою стала учасником міжнародних платіжних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:40

НоваПей першою стала учасником міжнародних платіжних...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансова компанія НоваПей, яка входить до групи компаній «Нова Пошта», стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:40

Що за "регіон СНД"? Це що, московська система якась?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 00:30

  0mage0 написав:Що за "регіон СНД"? Це що, московська система якась?

Так, ніяк не відлипнуть, дУрні...
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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