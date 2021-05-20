Фінансова компанія НоваПей, яка входить до групи компаній «Нова Пошта», стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
Дивися повний текст НоваПей першою стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:40
НоваПей першою стала учасником міжнародних платіжних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НоваПей першою стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
Додано: Суб 18 вер, 2021 00:30
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