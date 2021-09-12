Інвестиційний аналітик BlackRock Расс Кестер заявив, що компанія вирішила продати майже всі свої запаси золота.
Дивися повний текст Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси дорогоцінного металу.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:42
Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси...
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Дивися повний текст Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси дорогоцінного металу.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:47
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