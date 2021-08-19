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В Києві почали робити платним
паркування на вулицях: 5...

В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:34

  unicdima написав:На урловских-пчилках морды им еще не побили или они пока боятся туда показываться?

Опасный район?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:24

  Investor_K написав:
  unicdima написав:На урловских-пчилках морды им еще не побили или они пока боятся туда показываться?

Опасный район?

самый густонаселенный спальник в Киеве, там с парковками беда.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:13

Re: В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5..

не далее как полгода назад говорили что не будет такого, все выдумки
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:10

  unicdima написав:На урловских-пчилках морды им еще не побили или они пока боятся туда показываться?

Им -- это кому? И зачем "им" где-то показываться? -- автомобиль инспектора проехался по улице и записал видео -- все, кто попал в кадр -- получили е-квиток на оплату.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:30

Re: В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5..

Ну - якщо чисто віртуальні штрафи почнуть накопичувати - і потім реально змусять їх платити - то такий варіант в принципі міг би бути . Але як воно все буде в житті - поки що невідомо . Офіційно почне ворушитися - якщо повісять відповідні дорожні знаки . Поки їх немає - це просто розмови .
Як тільки щось таке почнеться - зразу почне зростати кількість парковок .
Все зв"язане ...
Але як по-моєму - нічого з того не буде - хіба що це буде експеримент на майбутнє ....
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:57

  _hunter написав:Им -- это кому? И зачем "им" где-то показываться? -- автомобиль инспектора проехался по улице и записал видео -- все, кто попал в кадр -- получили е-квиток на оплату.


Верно, все давно придумано http://www.simicon.ru/rus/product/gun/parkon_a.html. Опционально умеет штормить алиментщиков и прочий пролетариат, забывающий о своих обязательствах.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:59

  alik написав:С математикой не сходится:
с 8ми утра до 22 вечера это 14 часов, заплатить за парковку получается 70, 350 или 490грн соответсвенно зоне.
Штраф за день получается 100, 500 и 700, но если оплатить штраф сразу, то 50, 250 и 350, что дешевле парковки.
Но тут есть лайфхак: штраф за парковку не по правилам(на тротуаре) составляет 255, делим на два - шара


Автомобиль в Киеве - обуза, причём затратная. Дешевле ездить на такси. Как вариант решения всех проблем с авто, жить в частном доме с гаражом на участке.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:43

Re: В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5..

  warlamp написав:Дешевле ездить на такси
Для начала - киевское такси не такое уже и дешевое (в часы пик особенно). Но если пересичный туда массово "попрет" - как по вашему цены изменятся? Об ОТ вообще помолчим, пока.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:13

Походу, власть пытается срубить бабло не вкладывая ничего в сервис.
Рассчитывает на сознательность пролетариата. Ответим громко - не выйдет на шарка поиметь пролетарий, дорогая власть!
papazina
 
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