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Виявлено факт незастосування
РРО при продажу продуктів...

Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:51

Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші гаманці, дізнався подробиці.

Дивися повний текст Виявлено факт незастосування РРО при продажу продуктів через мережу магазинів на суму понад 43 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:52

передавало часть арендуемых помещений в субаренду ФЛП по заниженной стоимости;

Это уже наказуемо? Как определить какая стоимость занижена,а какая нет?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:21

гуляйполе, а к наказуемости за "подавало собственную налоговую отчетность и налоговую отчетность подконтрольных предпринимателей с одного IP-адреса" вопросов нет? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:59

moveton
Та да
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:12

  moveton написав:гуляйполе, а к наказуемости за "подавало собственную налоговую отчетность и налоговую отчетность подконтрольных предпринимателей с одного IP-адреса" вопросов нет? ;)


да вай фай общий без пароля вот так и получилось случайно
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:23

  trololo написав:да вай фай общий без пароля вот так и получилось случайно

Вполне достаточно быть на общем провайдере, который своих абонентов сажает на серые адреса, а в Интернете они все выглядят, как один хост. Мобильная связь такая вся, да и в проводной не редкость. В любом случае, очень интересно, что такой признак прописан в законе. Налоговая же не может без закона наказывать? :roll:
moveton
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