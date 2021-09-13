RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До 19 гривень за кубометр
газу: як європейські тарифи...

До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:10

До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...

Пропонуємо до обговорення:
Як відомо, взимку газ в Європі завжди значно дорожче.

Дивися повний текст До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи вплинуть на українські платіжки восени.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95424
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:10

Почему бы не использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу? Ведь если такая спекулятивная цена на газ из России в Европе то можно предложить добывать газ западным инвесторам в Украине в более масштабных объёмах. Это ближе чем Сибирь. Значит логистика будет дешевле и создаст здоровую конкуренцию на рынке газа.
butok1201
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 21.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:58

Re: До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...

butok1201 написав:Почему бы не использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу? Ведь если такая спекулятивная цена на газ из России в Европе то можно предложить добывать газ западным инвесторам в Украине в более масштабных объёмах. Это ближе чем Сибирь. Значит логистика будет дешевле и создаст здоровую конкуренцию на рынке газа.
Они не работают с откатами, а без откатов нашим неинтересно
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща відмовляється від російського газу 1, 2, 3
R2 » Сер 15 вер, 2021 09:49
28 2625
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 06:37
Igorten
Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період -...
R2 » Пон 13 вер, 2021 10:52
1 227
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 10:52
antikkristall
Як зросли тарифи на компослуги за рік — Держстат...
R2 » П'ят 10 вер, 2021 19:08
2 223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:14
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.