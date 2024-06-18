Європейські автовиробники підвищують ціни на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).
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Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:31
Європейські автовиробники планують знижки на...
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Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать
Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:31
Брєд. Електрички гімно. Тільки по місту їздити. Обходяться дорожче за звичайні мотори. Вигідно тільки якщо заряджати дома від 220.
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