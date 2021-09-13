Як відомо, взимку газ в Європі завжди значно дорожче.
Дивися повний текст До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи вплинуть на українські платіжки восени.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 16:10
До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи вплинуть на українські платіжки восени.
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:10
Почему бы не использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу? Ведь если такая спекулятивная цена на газ из России в Европе то можно предложить добывать газ западным инвесторам в Украине в более масштабных объёмах. Это ближе чем Сибирь. Значит логистика будет дешевле и создаст здоровую конкуренцию на рынке газа.
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:58
Re: До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...
Они не работают с откатами, а без откатов нашим неинтересно
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