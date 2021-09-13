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До 19 гривень за кубометр
газу: як європейські тарифи...

До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:10

До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...

Пропонуємо до обговорення:
Як відомо, взимку газ в Європі завжди значно дорожче.

Дивися повний текст До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи вплинуть на українські платіжки восени.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:10

Почему бы не использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу? Ведь если такая спекулятивная цена на газ из России в Европе то можно предложить добывать газ западным инвесторам в Украине в более масштабных объёмах. Это ближе чем Сибирь. Значит логистика будет дешевле и создаст здоровую конкуренцию на рынке газа.
butok1201
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:58

Re: До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи...

butok1201 написав:Почему бы не использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу? Ведь если такая спекулятивная цена на газ из России в Европе то можно предложить добывать газ западным инвесторам в Украине в более масштабных объёмах. Это ближе чем Сибирь. Значит логистика будет дешевле и создаст здоровую конкуренцию на рынке газа.
Они не работают с откатами, а без откатов нашим неинтересно
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:34

  butok1201 написав:Значит логистика будет дешевле и создаст здоровую конкуренцию на рынке газа.


Европа покупает основные объемы газа долларов по 200, по долгосрочным контрактам. По поводу кошмарных цен - никто в здравом уме не будет закупать газ в больших объемах по таким ценам.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:17

дві новини поруч:
- Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях - Герус
- До 19 гривень за кубометр газу: як європейські тарифи вплинуть на українські платіжки восени
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:00

А то что в Европе зарплаты 3000€ против наших 400€. Пусть будет газ хоть по 30,но зп в Украине должны быть не ниже 2000€
mcandrey182
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 07:09

Ну а что страна европейская и цены соответствуют, мы все вам завидуем.
vladelech
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