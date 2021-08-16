З 2022 року при виході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватиметься підвищення до пенсії.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пообіцяли надбавку жінкам-пенсіонерам.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:09
У Мінсоцполітики пообіцяли надбавку жінкам-пенсіонерам
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Дивися повний текст У Мінсоцполітики пообіцяли надбавку жінкам-пенсіонерам.
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