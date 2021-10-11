Електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce здійснив свій перший політ у небі.
Дивися повний текст Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео).
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09
Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)
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Дивися повний текст Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео).
Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09
Круто, тренд на електрифікацію однозначно має місце бути. Питання, чи дійде до массового виробництва, щоб користувалися не тільки багатії. Але перспективи бовваніють...
Додано: Суб 09 жов, 2021 01:06
Graphene Batteries will bring all this green movement to a truly new level. But it takes time...
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:44
Конечно дойдет до массового производства, когда у каждого вместо авто будет на стоянке и перед подъездами припаркованы самолеты и вертолеты с ДВС. У некоторых их них начнут появляться электросамолеты. Но это лет через 300, ну может через 500.
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:19
Самолет на батарейках?
Круто, жгите деньги на исследования дальше.
Разве что в итоге сделают несколько десятков для покупателей гольфстримов.
Реактивный Embraer Phenom 100EV, который как Фольксваген мультивэн, только с крыльями, потребляет 80 галлонов топлива в час. Осталось заменить это все литиевыми аккумуляторами и посмотреть на общую массу.
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