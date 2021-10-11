RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Електролітак Rolls-Royce здійснив
перший політ (фото, відео)

Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09

Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce здійснив свій перший політ у небі.

Дивися повний текст Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95960
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:09

Круто, тренд на електрифікацію однозначно має місце бути. Питання, чи дійде до массового виробництва, щоб користувалися не тільки багатії. Але перспективи бовваніють...
robertstuart
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:06

Graphene Batteries will bring all this green movement to a truly new level. But it takes time...
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 01.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:44

  robertstuart написав:Круто, тренд на електрифікацію однозначно має місце бути. Питання, чи дійде до массового виробництва, щоб користувалися не тільки багатії. Але перспективи бовваніють...

Конечно дойдет до массового производства, когда у каждого вместо авто будет на стоянке и перед подъездами припаркованы самолеты и вертолеты с ДВС. У некоторых их них начнут появляться электросамолеты. Но это лет через 300, ну может через 500.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 497
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:19

Самолет на батарейках?
Круто, жгите деньги на исследования дальше.
Разве что в итоге сделают несколько десятков для покупателей гольфстримов.
Реактивный Embraer Phenom 100EV, который как Фольксваген мультивэн, только с крыльями, потребляет 80 галлонов топлива в час. Осталось заменить это все литиевыми аккумуляторами и посмотреть на общую массу.
andrey_spec
 
Повідомлень: 163
З нами з: 23.06.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Канадський виробник Daymak представив перший прототип...
R2 » Суб 23 жов, 2021 08:07
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 08:07
0mage0
Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)
R2 » Сер 13 жов, 2021 21:02
4 442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 08:25
3x2x3x2
Одногривневу монету продали за 47 тис. грн (фото)
R2 » Пон 11 жов, 2021 11:47
5 553
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 11:23
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23004)
27.10.2021 11:16
АСКА (308)
27.10.2021 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.