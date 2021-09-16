Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні відносно долара до 28,6 грн/дол. наступного року.
Дивися повний текст Уряд передбачає падіння гривні в 2022 році — проект держбюджету.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:43
Уряд передбачає падіння гривні в 2022 році — проект...
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Дивися повний текст Уряд передбачає падіння гривні в 2022 році — проект держбюджету.
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