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Хто імпортує найбільше
соняшникової олії з України

Хто імпортує найбільше соняшникової олії з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:58

Хто імпортує найбільше соняшникової олії з України

Пропонуємо до обговорення:
У грошовому вираженні експорт української соняшникової олії склав $3,78 млрд, що на 10% більше показника за січень-серпень 2020 року ($ 3,43 млрд).

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