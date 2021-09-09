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Хто імпортує найбільше соняшникової олії з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 вер, 2021 10:58
Пропонуємо до обговорення:
У грошовому вираженні експорт української соняшникової олії склав $3,78 млрд, що на 10% більше показника за січень-серпень 2020 року ($ 3,43 млрд).
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