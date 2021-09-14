За його словами, ці цифри ретельно прораховані і під них є база розрахунків.
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив підвищення мінімальної зарплати у 2022 році лише на 200 гривень.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:47
Міністр фінансів пояснив підвищення мінімальної зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив підвищення мінімальної зарплати у 2022 році лише на 200 гривень.
Додано: Пон 20 вер, 2021 19:47
Хотят просто перед выборами толкнуть хорошо минималку чтоб народ знал за кого голосовать,банальная технология но в бедных странах частенько работает...
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