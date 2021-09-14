RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр фінансів пояснив
підвищення мінімальної зарплати...

Міністр фінансів пояснив підвищення мінімальної зарплати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:47

Міністр фінансів пояснив підвищення мінімальної зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, ці цифри ретельно прораховані і під них є база розрахунків.

Дивися повний текст Міністр фінансів пояснив підвищення мінімальної зарплати у 2022 році лише на 200 гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95438
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:47

Хотят просто перед выборами толкнуть хорошо минималку чтоб народ знал за кого голосовать,банальная технология но в бедных странах частенько работает...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати у Польщі зростуть наступного року 1, 2
R2 » П'ят 17 вер, 2021 07:56
15 1393
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 06:36
Марта
Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за...
R2 » Сер 15 вер, 2021 20:56
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 20:56
Scotch
Міністр економіки розповів, від чого залежить прихід...
R2 » Вів 14 вер, 2021 21:51
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 вер, 2021 21:51
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98191)
20.09.2021 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron