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Перші серійні електромобілі Lyriq марки Cadillac...
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:04
Пропонуємо до обговорення:
Попередні замовлення на електричний кросовер Cadillac Lyriq відкрилися 18 вересня 2021 року, і вже менше ніж за 20 хвилин всі доступні машини у виконанні Debut Edition були зарезервовані покупцями.
Дивися повний текст Перші серійні електромобілі Lyriq марки Cadillac розкупили менше ніж за 20 хвилин (фото)
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:04
батареєю ємністю 100 кВт/год
Крута батарея, мабуть :) Тільки незрозуміло, що це за одиниця кіловати ділені на годину, або джоулі ділені на секунду у квадраті. Взагалі раніше енергія вимірювалася просто в джоулях, але тут, мабуть, якась альтернативна фізика :)
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0mage0
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Додано: Вів 21 вер, 2021 08:30
0mage0 написав:
батареєю ємністю 100 кВт/год
Крута батарея, мабуть
Тільки незрозуміло, що це за одиниця кіловати ділені на годину, або джоулі ділені на секунду у квадраті. Взагалі раніше енергія вимірювалася просто в джоулях, але тут, мабуть, якась альтернативна фізика
Перевод в другие единицы
1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с = 1 Кл·В.
1 Дж = 107 эрг.
1 Дж ≈ 6,24151⋅1018 эВ.
1 МДж = 0,277(7) кВт·ч.
1 кВт·ч = 3,6 МДж.
1 Дж ≈ 0,238846 калориям.
1 калориям (международная) = 4,1868 Дж[5].
1 термохимическая калория = 4,1840 Дж[5].
1 килотонна ТНТ (=Ткалт) ≈ 4,1840 ТДж (4,184⋅1012 Дж).
1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 Дж (точно).
1 Дж ≈ 0,101972 кгс·м.
Где киловатты можно выразить в других
1 Вт = 107 эрг/с
1 Вт ≈ 0,102 кгс·м/с
1 Вт ≈ 1,36⋅10−3 л. с.
1 Вт = 859,8452279 кал/ч
И время с часов разбить в минуты или секунды
Другими словами - кто как хочет, так и ....
Тут Мир к единой таблице размеров одежды и обуви прийти не может. Штаты вообще в другом измерении живут
Мне проще в киловаттах в час
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p_a_l
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10
0mage0 написав: p_a_l написав:
Мені простіше в кіловатах на годину
Тепер зрозуміло, для кого пишуть такі "новини"
Представляю себе, как вас коробит, когда приходит счет за электроэнергию! Поди, "Чегототамэнерго" в джоулях не выставляют?
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Gastarbaiter
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