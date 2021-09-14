Багато громадян свідомо не платять податки, що призводить до низького рівня пенсій.
Дивися повний текст Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що чекає пенсіонерів у 2022 році.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 08:35
Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що...
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Дивися повний текст Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що чекає пенсіонерів у 2022 році.
Додано: Вів 21 вер, 2021 08:36
Но многие граждане сознательно не платят налоги - кто то все таки оказался умнее правительства
Додано: Вів 21 вер, 2021 08:37
Сознательные граждане должны понимать, что платят ЕСВ не для себя - альтруисты?
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