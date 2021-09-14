Багато громадян свідомо не платять податки, що призводить до низького рівня пенсій.
Дивися повний текст Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що чекає пенсіонерів у 2022 році.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 08:35
Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що чекає пенсіонерів у 2022 році.
Додано: Вів 21 вер, 2021 08:36
Но многие граждане сознательно не платят налоги - кто то все таки оказался умнее правительства
Додано: Вів 21 вер, 2021 08:37
Сознательные граждане должны понимать, что платят ЕСВ не для себя - альтруисты?
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:00
Я бы тоже не платил налоги, если бы не работал официально и предприятие за меня их не оплачивало.
20% налогов моих это 2 пенсии минимальные. при учете того, то у меня 1 пенсионер в семье, я бы лучше сам ему отдавал 20%. , но нет он получает минималку, а мои налоги крадут властеимущие бездельники
Додано: Вів 21 вер, 2021 12:14
Громадяни взагалі не платять ЄСВ, навіть 1-2-3,6% як було колись. Все платять роботодавці. У зв'язку з цим мене завжди дивує, коли люди з високими зарплатами розраховують на високі пенсії. Вони ж нічого не платять. Де логіка?
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