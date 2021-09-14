RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Результати солідарної системи:
в Мінфіні розповіли, що...

Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:35

Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що...

Пропонуємо до обговорення:
Багато громадян свідомо не платять податки, що призводить до низького рівня пенсій.

Дивися повний текст Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що чекає пенсіонерів у 2022 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95449
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:36

Но многие граждане сознательно не платят налоги - кто то все таки оказался умнее правительства
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:37

Сознательные граждане должны понимать, что платят ЕСВ не для себя - альтруисты?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:00

Я бы тоже не платил налоги, если бы не работал официально и предприятие за меня их не оплачивало.
20% налогов моих это 2 пенсии минимальные. при учете того, то у меня 1 пенсионер в семье, я бы лучше сам ему отдавал 20%. , но нет он получает минималку, а мои налоги крадут властеимущие бездельники
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 16.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:14

Громадяни взагалі не платять ЄСВ, навіть 1-2-3,6% як було колись. Все платять роботодавці. У зв'язку з цим мене завжди дивує, коли люди з високими зарплатами розраховують на високі пенсії. Вони ж нічого не платять. Де логіка?
balyka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть...
R2 » Пон 20 вер, 2021 19:26
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 19:27
sena_2008atp
Україна може отримати системи ППО «Залізний купол» 1, 2
R2 » Чет 16 вер, 2021 05:31
16 1256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 21:28
cohan
Відсутність накопичувальної пенсійної системи — це...
R2 » Вів 14 вер, 2021 17:10
6 549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 14:13
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98219)
21.09.2021 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.