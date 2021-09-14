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Результати солідарної системи:
в Мінфіні розповіли, що...

Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:35

Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що...

Пропонуємо до обговорення:
Багато громадян свідомо не платять податки, що призводить до низького рівня пенсій.

Дивися повний текст Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що чекає пенсіонерів у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:36

Но многие граждане сознательно не платят налоги - кто то все таки оказался умнее правительства
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:37

Сознательные граждане должны понимать, что платят ЕСВ не для себя - альтруисты?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:00

Я бы тоже не платил налоги, если бы не работал официально и предприятие за меня их не оплачивало.
20% налогов моих это 2 пенсии минимальные. при учете того, то у меня 1 пенсионер в семье, я бы лучше сам ему отдавал 20%. , но нет он получает минималку, а мои налоги крадут властеимущие бездельники
swsashadow
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:14

Громадяни взагалі не платять ЄСВ, навіть 1-2-3,6% як було колись. Все платять роботодавці. У зв'язку з цим мене завжди дивує, коли люди з високими зарплатами розраховують на високі пенсії. Вони ж нічого не платять. Де логіка?
balyka
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:25

Re: Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що..

Якщо свідомі українці не хочуть платити комусь пенсії, то може треба дізнатись чому так? І виправити причини.
Мінфін працює на українців чи на себе?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:54

Re: Результати солідарної системи: в Мінфіні розповіли, що..

balyka написав:Громадяни взагалі не платять ЄСВ, навіть 1-2-3,6% як було колись. Все платять роботодавці. У зв'язку з цим мене завжди дивує, коли люди з високими зарплатами розраховують на високі пенсії. Вони ж нічого не платять. Де логіка?
Ну, якби ви були серед них, могли б зайти в кабінет ПФУ і побачити, скільки конкретно ваших відрахувань враховано, і не писали б дурниці. Роботодавець тут просто податковий агент
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:51

  Faceless написав:Ну, якби ви були серед них, могли б зайти в кабінет ПФУ і побачити, скільки конкретно ваших відрахувань враховано, і не писали б дурниці. Роботодавець тут просто податковий агент

А це якраз не дурниці. Коли людина сама платить всі податки, то й буде відчувати відповідальність за них і контролювати кожну гривню куди йде, як в Америці. А так у нас невичерпне море для корупції, пережитки совка ще, мудрий дядя має за тебе все зробити, партія все вирішити, всьо вокруг колхозное, все вокруг ничье.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 22:15

  Mirax написав:
  Faceless написав:Ну, якби ви були серед них, могли б зайти в кабінет ПФУ і побачити, скільки конкретно ваших відрахувань враховано, і не писали б дурниці. Роботодавець тут просто податковий агент

А це якраз не дурниці. Коли людина сама платить всі податки, то й буде відчувати відповідальність за них і контролювати кожну гривню куди йде, як в Америці. А так у нас невичерпне море для корупції, пережитки совка ще, мудрий дядя має за тебе все зробити, партія все вирішити, всьо вокруг колхозное, все вокруг ничье.

Пережитку совка виполнилося 30 років, головне є тато на якого можно показувати.
Про яке державоутворення навіть зараз може йти мова? :mrgreen:
Прораб
 
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