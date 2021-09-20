Недобросовісні роботодавці змушують працівників оформлятися "фопами".
Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10
Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
Додано: Вів 21 вер, 2021 09:50
З 50 млрд 49, це у чаусів по огородах, закопано. А такі не будуть нічого декларувати. А зоробітчани тим паче не будуть.
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:31
Почему господин Гетьманцев считает , что со всех предполагаемых 50 млрд не уплачены налоги?
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