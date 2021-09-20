Недобросовісні роботодавці змушують працівників оформлятися "фопами".
Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10
Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
Додано: Вів 21 вер, 2021 09:50
З 50 млрд 49, це у чаусів по огородах, закопано. А такі не будуть нічого декларувати. А зоробітчани тим паче не будуть.
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:31
Почему господин Гетьманцев считает , что со всех предполагаемых 50 млрд не уплачены налоги?
Додано: Вів 21 вер, 2021 13:23
"Как только уйдет барыга Порошенко,до конца года пенсии вырастут в 3 раза,а через год 7-8! Экономика расцветёт, исчезнут коррупция и кумовство"
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:12
Re: Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників.
Хто таке обіцяв?
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:49
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:51
Карлсон-Саакашвілі
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:24
ну а как иначе? Сейчас наш ПреЗедент примет закон про олигархов. Стало быть после них можно приступать к ощипыванию и простолюдинов. Ну а то что после закона про олигархов они станут еще богаче - про это по 1+1 просто не расскажут, а значит и не было такого))
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