RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гетманцев анонсував боротьбу
з переведенням працівників...

Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10

Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...

Пропонуємо до обговорення:
Недобросовісні роботодавці змушують працівників оформлятися "фопами".

Дивися повний текст Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників на ФОП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95454
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:50

З 50 млрд 49, це у чаусів по огородах, закопано. А такі не будуть нічого декларувати. А зоробітчани тим паче не будуть.
kotik902008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 09.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:31

Почему господин Гетьманцев считает , что со всех предполагаемых 50 млрд не уплачены налоги?
chitatel
 
Повідомлень: 198
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:44

тупо жадность. причем не знаю что первое - тупо или жадность
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 14.11.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:23

"Как только уйдет барыга Порошенко,до конца года пенсии вырастут в 3 раза,а через год 7-8! Экономика расцветёт, исчезнут коррупция и кумовство"
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 25.02.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:12

Re: Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників.

Хто таке обіцяв?
kotik902008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 09.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:49

  olexiy_ogryzko написав:"Как только уйдет барыга Порошенко,до конца года пенсии вырастут в 3 раза,а через год 7-8! Экономика расцветёт, исчезнут коррупция и кумовство"

Так вони й вирісли у 8 разів. Не вірите ? Дивіться не у власну кишеню, а серіал "Слуга народа"
akido
 
Повідомлень: 52
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:51

  kotik902008 написав:Хто таке обіцяв?

Карлсон-Саакашвілі
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/4/7170528/
akido
 
Повідомлень: 52
З нами з: 18.02.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:24

ну а как иначе? Сейчас наш ПреЗедент примет закон про олигархов. Стало быть после них можно приступать к ощипыванию и простолюдинов. Ну а то что после закона про олигархов они станут еще богаче - про это по 1+1 просто не расскажут, а значит и не было такого))
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін може зобов'язати невакцинованих працівників...
R2 » Вів 21 вер, 2021 15:30
2 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 15:42
Scotch
Гроші не потрібно тримати на рахунку в банку: Гетманцев... 1, 2
R2 » Сер 15 вер, 2021 12:24
18 2687
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 09:41
Schmit
Гетманцев пояснив, чи можуть банки вимагати плату за...
R2 » Сер 15 вер, 2021 20:56
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 20:56
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4290)
21.09.2021 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.