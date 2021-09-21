|
|
Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:08
Что-то мне подсказыает, что получат ребята немного. Очереди из желающих задекларировать в налоговой невидно.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7786
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор