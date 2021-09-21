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Гетманцев анонсував боротьбу
з переведенням працівників...

Гетманцев анонсував боротьбу з переведенням працівників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:08

Что-то мне подсказыает, что получат ребята немного. Очереди из желающих задекларировать в налоговой невидно.
Ratatui
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