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Високі темпи зростання зарплат в Україні вже вплинули на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Динаміка інфляції в Україні загалом відповідає базовому сценарію останнього макропрогнозу Національного банку за липень 2021 року. Загальна інфляція очікувано перебуває вище 10% під впливом як тимчасових, так і фундаментальних чинників.
Дивися повний текст Високі темпи зростання зарплат в Україні вже вплинули на інфляцію, — НБУ
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Додано: Вів 21 вер, 2021 10:52
А я то думаю что было причиной роста цен на стройматериалы, в частности на лист ОСБ на 400 - 500% а это оказывается повлияло увеличение зарплат бюджетникам ЗП на 20%. Вот оно чё Михалыч......
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