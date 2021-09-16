RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Високі темпи зростання зарплат
в Україні вже вплинули на...

Високі темпи зростання зарплат в Україні вже вплинули на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:52

Високі темпи зростання зарплат в Україні вже вплинули на...

Пропонуємо до обговорення:
Динаміка інфляції в Україні загалом відповідає базовому сценарію останнього макропрогнозу Національного банку за липень 2021 року. Загальна інфляція очікувано перебуває вище 10% під впливом як тимчасових, так і фундаментальних чинників.

Дивися повний текст Високі темпи зростання зарплат в Україні вже вплинули на інфляцію, — НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95448
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:52

А я то думаю что было причиной роста цен на стройматериалы, в частности на лист ОСБ на 400 - 500% а это оказывается повлияло увеличение зарплат бюджетникам ЗП на 20%. Вот оно чё Михалыч......
spread
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 21.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження
R2 » Чет 16 вер, 2021 16:17
4 300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 18:32
safonovstanislav
За народження дітей в Україні хочуть платити більше:...
R2 » П'ят 17 вер, 2021 08:39
2 218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 11:44
nikatrunko573
Вітренко розповів, як знизити рекордно високі ціни на... 1, 2
R2 » Сер 15 вер, 2021 15:57
11 907
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 20:14
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1222)
21.09.2021 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.