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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:34
won написав: 1patron написав:won
Когда ожидается цена 4580 для выхода?
Вийшло вже наступного ж дня після входу (29 травня), по тейк-профіту.
отакої, я невіть кєди не встиг взуть )
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П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg