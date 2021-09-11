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В НБУ назвали основні теми
переговорів під час роботи...

В НБУ назвали основні теми переговорів під час роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:04

В НБУ назвали основні теми переговорів під час роботи...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Дивися повний текст В НБУ назвали основні теми переговорів під час роботи місії МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:04

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swsashadow
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